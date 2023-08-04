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Суд визнав винним харківського сепаратиста, який закликав до створення "ХНР"

4 серпня 2023 17:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Суд визнала винним харківського сепаратиста, який закликав до створення "ХНР"
Активісти Антимайдану біля входу до будівлі Харківської облдержадміністрації (квітень, 2014 рік). Фото: Ігоря Чекачкова / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Суд визнав винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України  37-річного харків'янина Олексія Корнєва та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. У 2014 році він втік до Росії, де й проживає досі.

Про це повідомив речник СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

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Матеріали справи

За інформацією слідства, Корнєв, активіст харківської антимайдану з 2014 року всіляко підтримував ідею створення так званої ХНР. Наприкінці 20124 він утік у Росію і з того часу проживає на території Росії.

З’ясовано, що в квітні 2015 року, перебуваючи в Москві, Корнєв прийняв участь у обговоренні "створення комітету політичних емігрантів Харківщини", під час якого закликав різні організації, які визнають "харківську народну республіку", спільно створити тимчасовий уряд, що не підконтрольний Україні, та створити "ХНР" на території Харківської області.

За даними фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

"Ініційовані співробітниками СБУ судово-портретна та дві судово-лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний характер цих закликів та особисту причетність до них Олексія Корнєва", —пише речник облуправління СБУ. 

Засуджений зобов'язаний відбути 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки Корнєв перебуває в Росії, відбуття покарання розпочнеться з дня його фактичного затримання.

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Фото засудженного Олексія Корнєва. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Нагадаємо, що слідчі повідомили мешканцю Харківського району про підозру у підтримці російської агресії та незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловік поширював на своїй сторінці фото та відеоматеріали з проросійськми наративами.

Також ми писали про те, що прокуратура скерувала до суду справи двох поліцейських, які працювали на росіян під час окупації Харківщини. Один з них допомогав ворогу будувати "правоохоронну систему", інший працював у псевдополіції та "зливав" дані про учасників АТО та працівників СБУ.

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