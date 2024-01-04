На Харківщині судитимуть шахраїв, які заробили понад 100 тис. грн. на фішингу

Учасники шахрайського угруповання. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть групу шахраїв, які заробляли на фішингу. Загальна сума матеріальної шкоди, яку завдали потерпілим, складає понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Чим займались шахраї

Повідомляється, що до шахрайського угруповання належало четверо чоловіків — троє 20-річних та один 18-річний. Злочинний план вони розробили ще у грудні 2022 року.

Так, вони спершу налаштували таргетовану рекламу в соцмережах на авдиторію, яка зацікавлена в отриманні грошової допомоги. В рекламному оголошенні вони пропонували перейти за посиланням для оформлення виплат на сайт, який візуально нагадував сторінку державного порталу. Втім, його створили самі ж шахраї.

На порталі злочинці розмістили фішингове посилання. Перейшовши за ним, потерпілі опинялися на шахрайському сайті, який імітував вже онлайн-банкінг.

"Довірливі громадяни вводили реквізити банківської картки, які запитував сайт, і в подальшому ці дані ставали доступними для шахраїв. Потім кошти з банківських карток своїх жертв зловмисники "виводили" на підконтрольні рахунки", — йдеться у повідомленні.

Завдана матеріальна шкода

Таким чином, слідчі встановили 13 подібних епізодів злочинної діяльності. Загальна сума матеріальної шкоди, яку завдали потерпілим, складає понад 100 тисяч гривень.

Обвинувальний акт стосовно чоловіків направлено до суду.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці заочно повідомили про підозру шістьом колаборантам, які співпрацювали з окупантами. Зазначається, що вони добровільно працевлаштувались до "Временной гражданской администрации Купянского района Харковской области".

Додамо, на Харківщині судили водія, який п'яним призвів до смертельної ДТП.