В Харьковской области будут судить мошенников, которые заработали более 100 тыс. грн на фишинге

Участники мошеннической группировки. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить группу мошенников, которые зарабатывали на фишинге. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Чем занимались мошенники

Сообщается, что в мошенническую группировку входили четверо мужчин — трое 20-летних и один 18-летний. Преступный план они разработали в декабре 2022 года.

Так, они сначала настроили таргетированную рекламу в соцсетях на аудиторию, которая заинтересована в получении денежной помощи. В рекламном объявлении они предлагали перейти по ссылке для оформления выплат на сайт, визуально напоминавший страницу государственного портала. Впрочем, его создали сами мошенники.

На портале преступники разместили фишинговую ссылку. Перейдя по ней, потерпевшие оказывались на мошенническом сайте, который имитировал уже онлайн-банкинг.

"Доверчивые граждане вводили реквизиты банковской карты, которые спрашивал сайт, и в дальнейшем эти данные становились доступными для мошенников. Затем средства с банковских карт своих жертв злоумышленники "выводили" на подконтрольные счета", — говорится в сообщении.

Нанесенный материальный ущерб

Так, следователи установили 13 подобных эпизодов преступной деятельности. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет более 100 тысяч гривен.

Обвинительный акт в отношении мужчин направлен в суд.

Напомним, в Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении шестерым коллаборантам, которые сотрудничали с оккупантами. Отмечается, что они добровольно трудоустроились во "Временную гражданскую администрацию Купянского района Харьковской области".

Добавим, в Харьковской области судили водителя, который пьяным привел к смертельному ДТП.