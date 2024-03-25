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На Харьковщине тракторист наехал на мину — в ГСЧС рассказали о последствиях

25 марта 2024 15:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине тракторист наехал на мину — в ГСЧС рассказали о последствиях
Место инцидента. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Изюмском районе Харьковщины тракторист наехал на противотанковую мину. В результате взрыва техника полностью разрушена, а водитель получил ранения.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

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В ГСЧС рассказали, что инцидент произошел 25 марта вблизи села Пришиб Балаклейской общины.

"Тракторист наехал на противотанковую мину ТМ-62П. В результате детонации взрывчатки трактор полностью уничтожен, а механизатор получил ранения", — говорится в сообщении.

На месте происшествия также работали саперы.

"Будьте внимательными и осторожными. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или те, что находились под враждебной оккупацией", — предупреждают спасатели.

Трактор наехал на мину в Харьковской области
Последствия взрыва. Фото: ГСЧС

Напомним, недавно в Харьковской области мужчина взорвался на мине на собственном огороде. Кроме того стало известно, сколько территорий Харьковщины разминируют в 2024 году.

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