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В Харьковской области тракторист погиб от взрывоопасного предмета

18 октября 2023 08:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области тракторист погиб от взрывоопасного предмета
Взорванный трактор. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Трагедия произошла 17 октября в поле вблизи села Пески-Радьковские Харьковской области. В ходе полевых работ трактор МТЗ попал на неизвестный взрывоопасный предмет и взорвался.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Подробности трагедии

Инцидент произошел около 17:00 вблизи села Пески-Радьковские. После взрыва на месте произошел пожар. 52-летний водитель трактора, рожденный в 1971 году, погиб на месте.

  • Взорванный трактор. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области
  • Взорванный трактор. Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области
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В настоящее время идет работа пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, направленная на разминирование области. За последние сутки пиротехники обследовали более 11,5 гектаров территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.

Спасатели в свою очередь напоминают, что пренебрежение правилами безопасности может привести к невосполнимым последствиям.

"Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией", — рассказывают в ГСЧС.

Напомним, что в Харьковской области половина территорий считается потенциально заминированной . Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.

Также мы писали о том, что в Харьковской области нашли опасный предмет с большим уровнем радиации .

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