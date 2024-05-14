На Харківщині триває евакуація — в ОВА розповіли про ситуацію та наслідки обстрілів

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. За минулу добу під ударом ворога були понад 30 населених пунктів регіону, є загиблі та поранені. Крім того, через наступальні російські дії з прифронтових районів Харківщини триває евакуація людей.

Про це розповіли голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та представники обласної прокуратури у вівторок, 14 травня.

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Наслідки обстрілів Харківщини

Так, під обстріли окупантів 13 травня потрапили:

місто Вовчанськ: окупанти атакували населений пункт з різного виду озброєння, пошкодили приватні будинки та поранили чотирьох людей;

село Липці: внаслідок удару отримала поранення 70-річна жінка;

село Коротич: ракетний обстріл пошкодив приміщення підприємства, де поранилися четверо чоловіків та загинув один;

місто Харків: ворожий обстріл зруйнував три гаражі, ще три пошкодив, також постраждали четверо людей.

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура

Евакуація з прифронтових населених пунктів

За словами Синєгубова, усього евакуйовано 7 023 людини:

2 065 з Чугуївського району;

2 989 з Харківського;

67 з Богодухівського;

1 902 людей евакуйовано волонтерами.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня окупанти завдали масованого удару по Україні, випустивши 18 ударних безпілотників та одну балістичну ракету типу "Іскандер". Зокрема, ворог обстріляв Київський район Харкова.

До слова, за минулу добу 13 травня російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглибину території.