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На Харьковщине продолжается эвакуация — в ОВА рассказали о ситуации и последствиях обстрелов

14 мая 2024 10:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине продолжается эвакуация — в ОВА рассказали о ситуации и последствиях обстрелов
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. За прошедшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковщины продолжается евакуация людей.

Об этом рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и представители областной прокуратуры во вторник, 14 мая.

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Последствия обстрелов Харьковщины

Так, под обстрелы оккупантов 13 мая попали:

  • город Волчанск: оккупанты атаковали населенный пункт из разного вида вооружения, повредили частные дома и ранили четырех человек;
  • село Липцы: в результате удара получила ранение 70-летняя женщина;
  • село Коротич: ракетный обстрел повредил помещение предприятия, где ранились четверо мужчин и погиб один;
  • город Харьков: вражеский обстрел разрушил три гаража, еще три повредил, также пострадали четыре человека.
Обстрел Харьковщины 13 мая
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура
Обстрелы Харькова и области
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Эвакуация из прифронтовых населенных пунктов

По словам Синегубова, всего эвакуировано 7 023 человека:

  • 2 065 из Чугуевского района;
  • 2 989 из Харьковского;
  • 67 из Богодуховского;
  • 1 902 человека эвакуированы волонтерами.
Ситуация в Харьковской области
Пост Синегубова. Фото: скриншот

 

Напомним, в ночь на 14 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине, выпустив 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер". В частности, враг обстрелял Киевский район Харькова.

К слову, за прошедшие сутки 13 мая российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.

война
Харьков
россияне
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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