На Харьковщине продолжается эвакуация — в ОВА рассказали о ситуации и последствиях обстрелов

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. За прошедшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковщины продолжается евакуация людей.

Об этом рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и представители областной прокуратуры во вторник, 14 мая.

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Так, под обстрелы оккупантов 13 мая попали:

город Волчанск: оккупанты атаковали населенный пункт из разного вида вооружения, повредили частные дома и ранили четырех человек;

село Липцы: в результате удара получила ранение 70-летняя женщина;

село Коротич: ракетный обстрел повредил помещение предприятия, где ранились четверо мужчин и погиб один;

город Харьков: вражеский обстрел разрушил три гаража, еще три повредил, также пострадали четыре человека.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Эвакуация из прифронтовых населенных пунктов

По словам Синегубова, всего эвакуировано 7 023 человека:

2 065 из Чугуевского района;

2 989 из Харьковского;

67 из Богодуховского;

1 902 человека эвакуированы волонтерами.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 14 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине, выпустив 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер". В частности, враг обстрелял Киевский район Харькова.

К слову, за прошедшие сутки 13 мая российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.