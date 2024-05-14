На Харьковщине продолжается эвакуация — в ОВА рассказали о ситуации и последствиях обстрелов
Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. За прошедшие сутки под ударом врага было более 30 населенных пунктов региона, есть погибшие и раненые. Кроме того, из-за наступательных российских действий из прифронтовых районов Харьковщины продолжается евакуация людей.
Об этом рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и представители областной прокуратуры во вторник, 14 мая.
Последствия обстрелов Харьковщины
Так, под обстрелы оккупантов 13 мая попали:
- город Волчанск: оккупанты атаковали населенный пункт из разного вида вооружения, повредили частные дома и ранили четырех человек;
- село Липцы: в результате удара получила ранение 70-летняя женщина;
- село Коротич: ракетный обстрел повредил помещение предприятия, где ранились четверо мужчин и погиб один;
- город Харьков: вражеский обстрел разрушил три гаража, еще три повредил, также пострадали четыре человека.
Эвакуация из прифронтовых населенных пунктов
По словам Синегубова, всего эвакуировано 7 023 человека:
- 2 065 из Чугуевского района;
- 2 989 из Харьковского;
- 67 из Богодуховского;
- 1 902 человека эвакуированы волонтерами.
Напомним, в ночь на 14 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине, выпустив 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер". В частности, враг обстрелял Киевский район Харькова.
К слову, за прошедшие сутки 13 мая российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.
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