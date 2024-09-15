Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Харьковской области — подробности

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харьковской области идет ликвидация пожаров в природных экосистемах. Спасатели тушат 70 пожаров в разных районах региона.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram в воскресенье, 15 сентября.

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"В настоящее время на Харьковщине продолжается ликвидация более 70 пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах. Горит сухая трава, камыш, хвойная подстилка, мусор и сухие опавшие листья", — говорится в сообщении.

Пожары произошли на территории всех районов области и в Салтовском, Новобаварском, Немышлянском, Холодногорском и Слободском районах Харькова. К ликвидации привлечены подразделения ГСЧС, местные и добровольные пожарные команды и лесхозы.

Однако порывы ветра способствуют распространению пламени на большие площади. В то же время, на деоккупированной территории области все усложняется заминированностью.