У Харкові триває найдовша тривога, вже понад 10 годин

Система оповіщення повітряної тривоги. Фото: brovary.net.ua

Повітряна тривога у Харківській області триває вже близько 10 годин. Це найдовша тривога з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це свідчать дані карти повітряних тривог України.

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Тривогу у Харкові та області оголосили 10 травня о 09:03. Станом на 19:05 вона триває вже 10 годин.

За статистикою офіційної карти тривог України це 4061 тривога на Харківщині, їх загальна тривалість 146 д. 12 год. 5 хв.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують обстрілювати цивільних у Харківській області, 10 травня ворог розпочав новий наступ на півночі регіону.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої.