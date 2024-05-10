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Наступ Росії на Харківщину — Синєгубов прокоментував обстановку в регіоні

10 травня 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Наступ Росії на Харківщину — Синєгубов прокоментував обстановку в регіоні
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Telegram/Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільних у Харківській області. Також ворог у п'ятницю, 10 травня, розпочав новий наступ на півночі регіону.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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За словами Синєгубова, українські бойові бригади зустріли противника вогнем, однак на прикордонні Харківщини тривають важкі бої.

Зокрема, на Куп’янському напрямку відбито 17 атак — російські диверсанти можуть заїжджати на деякі території, однак отримують відсіч.

Голова ОВА наголосив, що безпосередньо для Харкова наземної загрози немає, оскільки ворогу не вистачає наступального потенціалу для цього. Він закликав цивільне населення Вовчанського та Липецького напрямку евакуйовуватися з огляду на терористичні дії Росії.

"Наразі 449 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 25 з Харківського, чотири з Богодухівського та 29 людей евакуювали волонтери", — додав Синєгубов.

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Скриншот допису Синєгубова

Як раніше повідомив журналіст Юрій Бутусов, окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто продовжує функціонувати на всі потужності попри загрози з боку Росії. 

Харків
Харківська область
окупанти
війна в Україні
фронт
наступ

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