Наступ РФ на Харків — Терехов прокоментував ситуацію в місті

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото ілюстративне: УНІАН

Попри останню неспокійну ніч у Харкові, серед містян та переселенців немає панічних настроїв. Проте люди розуміють ситуацію на фронті і не бояться ворога.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону.

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За словами міського голови Харкова, місто продовжує функціонувати на всю потужність, попри загрози з боку Росії. Але мер закликав бути сконцентрованими.

"Жодного панічного настрою у місті немає і не буде, і всі працюють, всі зайняті своїми справами. Так, ми чудово розуміємо, що трапляється на фронті, ми чудово розуміємо, що триває війна, але потрібно бути сконцентрованими — і це головне. Ніякої паніки не може бути", — сказав Терехов.

Події в Харкові — остання інформація

Нагадаємо, вночі 10 травня в Харкові пролунали вибухи. За словами Ігоря Терехова, удар прийшовся в житлову забудову одного з міських районів.

Згодом глава ХОДА Олег Синєгубов заявив, що удар було здійснено переробленою зенітною ракетою С-300. Водночас в ГУНП у Харківській області повідомили, що внаслідок удару спалахнули три двоповерхових приватних житлові будинки та постраждали двоє людей, зокрема дитина.