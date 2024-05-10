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Наступ РФ на Харків — Терехов прокоментував ситуацію в місті

10 травня 2024 16:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Наступ РФ на Харків — Терехов прокоментував ситуацію в місті
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Попри останню неспокійну ніч у Харкові, серед містян та переселенців немає панічних настроїв. Проте люди розуміють ситуацію на фронті і не бояться ворога.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону.

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За словами міського голови Харкова, місто продовжує функціонувати на всю потужність, попри загрози з боку Росії. Але мер закликав бути сконцентрованими. 

"Жодного панічного настрою у місті немає і не буде, і всі працюють, всі зайняті своїми справами. Так, ми чудово розуміємо, що трапляється на фронті, ми чудово розуміємо, що триває війна, але потрібно бути сконцентрованими — і це головне. Ніякої паніки не може бути", — сказав Терехов.

Події в Харкові — остання інформація

Нагадаємо, вночі 10 травня в Харкові пролунали вибухи. За словами Ігоря Терехова, удар прийшовся в житлову забудову одного з міських районів.

Згодом глава ХОДА Олег Синєгубов заявив, що удар було здійснено переробленою зенітною ракетою С-300. Водночас в ГУНП у Харківській області повідомили, що внаслідок удару спалахнули три двоповерхових приватних житлові будинки та постраждали двоє людей, зокрема дитина. 

російські війська
Харків
Україна
Ігор Терехов
війна в Україні

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