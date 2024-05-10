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В Харьковской области продолжается самая длинная воздушная тревога с начала войны

10 мая 2024 19:14
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Харькове продолжается самая длинная тревога, уже более 10 часов
Система оповещения воздушной тревоги. Фото: brovary.net.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается около 10 часов. Это самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения в РФ.

Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог Украины.

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Тревогу в Харькове и области объявили 10 мая в 09.03. По состоянию на 19.05 она длится уже 10 часов.

По статистике официальной карты тревог Украины это 4061 тревога в Харьковской области, их общая продолжительность 146 д. 12 час. 5 мин.

Напомним, что российские захватчики продолжают обстреливать гражданских в Харьковской области, 10 мая враг начал новое наступление на севере региона.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские окупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Пока там продолжаются жесткие бои.

Харьков
Украина
воздушная тревога
война в Украине
війна

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