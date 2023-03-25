На Харківщині цивільний автомобіль підірвався на російській міні: що відомо
У суботу, 25 березня, на Харківщині автомобіль підірвався на ворожій міні. Внаслідок інциденту водій загинув.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
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Що відомо про трагедію
За даними правоохоронців, 25 березня у селі Шестакове Чугуївського району, автомобіль під керуванням 70-річного водія наїхав на протитанкову ворожу міну та підірвався.
Чоловік помер на місці.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у Харківській області частішають випадки підриву людей на деокупованих територіях. Тільки за останній тиждень поранення від вибухонебезпечних предметів отримали п'ятеро мешканців регіону.
Тим часом у Міноборони розповіли про розмінування деокупованих територій. Тільки на територіях Харківської і Херсонської областей було виявлено понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежують звільнені регіони понад 20 груп розмінування.
Фото: Харківська обласна прокуратура