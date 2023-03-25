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В Харьковской области гражданский автомобиль взорвался на российской мине: что известно

25 марта 2023 12:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
70-летний водитель скончался на месте
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 25 марта, в Харьковской области автомобиль взорвался на вражеской мине. В результате инцидента водитель погиб.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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По данным правоохранителей, 25 марта в селе Шестаково Чугуевского района, автомобиль под управлением 70-летнего водителя наехал на противотанковую вражескую мину и взорвался.

Мужчина погиб на месте.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Харьковщина

Харьковщина

Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей на деоккупированных территориях. Только за последнюю неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.

Тем временем в Минобороны рассказали о разминировании деоккупированных территорий. Только на территориях Харьковской и Херсонской областей было обнаружено более десяти тысяч взрывоопасных предметов. Обследуют уволенные регионы более 20 групп разминирования.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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