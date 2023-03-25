В Харьковской области гражданский автомобиль взорвался на российской мине: что известно
В субботу, 25 марта, в Харьковской области автомобиль взорвался на вражеской мине. В результате инцидента водитель погиб.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
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Что известно о трагедии
По данным правоохранителей, 25 марта в селе Шестаково Чугуевского района, автомобиль под управлением 70-летнего водителя наехал на противотанковую вражескую мину и взорвался.
Мужчина погиб на месте.
При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей на деоккупированных территориях. Только за последнюю неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.
Тем временем в Минобороны рассказали о разминировании деоккупированных территорий. Только на территориях Харьковской и Херсонской областей было обнаружено более десяти тысяч взрывоопасных предметов. Обследуют уволенные регионы более 20 групп разминирования.
Фото: Харьковская областная прокуратура