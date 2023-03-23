В Харьковской области в коллаборации подозреваются эксправохранитель и бывший "регионал"

Мужчинам заочно объявлено о подозрении

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении экс-полицейскому по факту "государственной измены, совершенной в условиях военного положения". Также заочно доложено о подозрении 57-летнему мужчине по факту "коллаборационной деятельности".

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Занял руководящую должность при оккупантах

Очередным приспешником врага стал бывший депутат от уже запрещенной в Украине "Партии регионов". Также установлено, что он строил бизнес в г. Белгород, уплачивая налоги в бюджет россии и таким образом финансируя войну в Украине.

"По данным следствия, во время оккупации пгт Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады мужчина продолжил свою антиукраинскую деятельность. Оккупанты назначили подозреваемого на должность" и.о. председателя временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области "с дислокацией в пгт Казачья Лопань", — говорится в сообщении.

Коллаборант осуществлял организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, всесторонне сотрудничая с оккупационной администрацией, в том числе участвуя в совещаниях под руководством представителей россии.

Подозреваемый также давал комментарии российским пропагандистам, рассказывая, что именно ВСУ обстреливают населенный пункт. Свои полномочия коллаборант исполнял в начале сентября прошлого года.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова заочно уведомлено о подозрении 57-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Работал в псевдополиции и "сливал" оккупантам данные об участниках АТО и работниках СБУ

Досудебным расследованием установлено, что бывший помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции отдела полицейской деятельности №1 Купянского РИН полиции ГУНП в Харьковской области во время оккупации пгт Шевченково перешел на сторону врага.

"Сначала он патрулировал поселок, задерживал людей, осуществлял прием заявлений и сообщений о преступлениях, а также охранял вновь созданную "полицию". Впоследствии изменник уже решил трудоустроиться в так называемое Управление внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", для чего подал все необходимые документы. Оккупанты назначили его на должность "исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции", — рассказывают правоохранители.

Чтобы угодить своим кураторам, он также "сливал" им данные об известных ему участниках АТО и сотрудниках СБУ. Позже предателя был назначен и стал "уполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)". За "работу" на окупантов он ежемесячно получал 45 тысяч рублей.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении эксполицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, что в Харьковской области поймали российскую информаторку, которая "вынюхивала" склады боеприпасов ВСУ. Злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны в Купянском районе.

Также мы рассказывали, что в Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов изготовлял макеты "Z-символики". Макеты этих листовок его дочь в москве предлагала кремлевскому руководству.