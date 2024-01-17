На Харьковщине, в Купянском районе, объявили обязательную эвакуацию

Эвакуация людей. Иллюстративное фото: REUTERS

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашевской и Куриловской громадах Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По данным Синегубова, в Кондрашевской и Куриловской громадах начала действовать обязательная эвакуация проживающих в этом районе людей. Руководство Харьковщины сообщило, что, возможно, будут применены меры для принудительной эвакуации детей.

"Призываем жителей не игнорировать опасность и выезжать с территорий, которые обстреливает враг: не исключаем эвакуацию принудительным образом детей — в более безопасные населенные пункты области", — указал Синегубов.

Как отмечает глава Харьковской ОГА, все эвакуируемые будут отправлены во временное жилье. Им обеспечат юридическое сопровождение и гуманитарную помощь от международных организаций.

Все жители региона, желающие выехать в более безопасные места, могут круглосуточно обращаться по номеру 0-800-33-92-91.

Напомним, в настоящее время в Кондрашевской и Куриловской громадах находятся 3043 человека, среди которых почти три сотни детей.

Добавим, 17 января в Купянске спасатели получили уведомление о пожаре в частном доме. Прибыв на место происшествия, два оперативных подразделения обнаружили, что в одной из комнат загорелись домашние вещи.