На Харківщині у жорсткому вбивстві підозрюють так званих «народних дружинників»

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Хотімля Чугуївського району група осіб організувала власний орган — "народну дружину". До неї увійшли колишній працівник правоохоронного органу та троє місцевих мешканців. Чотирьом з них повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб.

Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури.

Матеріали слідства

"Вони "боролись" з крадіжками у селі та проводили з односельчанами "роз’яснювальну роботу", — пишуть правоохоронці.

Наприкінці березня "дружинникам" стало відомо про те, що жінка та чоловік вчинили крадіжку. Взявши телескопічну палицю, металеві труби, арматуру, дерев’яні палиці, чоловіки пішли до них.

Спочатку "народні дружинники" побили чоловіка та жінку до напівпритомного стану, а потім віднесли їх тіла до місцевого озера та скинули у воду. Потерпілі намагались вибратись на берег, але підозрювані не дали їм врятуватись, почали кидати в голови людей шматки бетону. Довівши "покарання" до кінця, переконавшись, що чоловік та жінка померли, чоловіки пішли з місця злочину.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чотирьом чоловікам повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Експравоохоронець та ще один підозрюваний втекли на територію країни-агресора. Їм повідомлено про підозру заочно. Двох їхніх спільників правоохоронці затримали. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Харківщині викрили колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами. Слідство встановило, що зрадник перепрограмував АЗС, яка належала його підприємству, щоб працювати за російськими правилами.

Також, ми писали, що суд арештував майно харківської фармкомпанії, яка співпрацювала з рф. За даними слідства, службові особи одного з ТОВ у м. Харкові, основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами, співпрацюють з країною-агресором.