Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині у жорсткому вбивстві підозрюють так званих "народних дружинників" arrow

На Харківщині у жорсткому вбивстві підозрюють так званих "народних дружинників"

15 березня 2023 11:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині у жорсткому вбивстві підозрюють так званих «народних дружинників»
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Хотімля Чугуївського району група осіб організувала власний орган — "народну дружину". До неї увійшли колишній працівник правоохоронного органу та троє місцевих мешканців. Чотирьом з них повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб.

Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури. 

Читайте також:

Матеріали слідства 

"Вони "боролись" з крадіжками у селі та проводили з односельчанами "роз’яснювальну роботу", — пишуть правоохоронці. 

Наприкінці березня "дружинникам" стало відомо про те, що жінка та чоловік вчинили крадіжку. Взявши телескопічну палицю, металеві труби, арматуру, дерев’яні палиці, чоловіки пішли до них.

Спочатку "народні дружинники" побили чоловіка та жінку до напівпритомного стану, а потім віднесли їх тіла до місцевого озера та скинули у воду. Потерпілі намагались вибратись на берег, але підозрювані не дали їм врятуватись, почали кидати в голови людей шматки бетону. Довівши "покарання" до кінця, переконавшись, що чоловік та жінка померли, чоловіки пішли з місця злочину.

null

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чотирьом чоловікам повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Експравоохоронець та ще один підозрюваний втекли на територію країни-агресора. Їм повідомлено про підозру заочно. Двох їхніх спільників правоохоронці затримали. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Харківщині викрили колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами. Слідство встановило, що зрадник перепрограмував АЗС, яка належала його підприємству, щоб працювати за російськими правилами.

Також, ми писали, що суд арештував майно харківської фармкомпанії, яка співпрацювала з рф. За даними слідства, службові особи одного з ТОВ у м. Харкові, основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами, співпрацюють з країною-агресором.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:59 На Київщині збудують будинки для українців, які втратили житло

12:53 Радуцький розповів, скільки постраждало центрів екстреної медичної допомоги в Україні

12:52Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією

12:50 В Одесі планували незаконно побудувати 24-поверхівку

12:47 ЄС виділяє 2 млрд євро на поповнення запасів боєприпасів в Україні та інших країнах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:36 Гондурас розірве дипвідносини з Тайванем: яка причина

12:33 Колишнього співробітника спецслужби затримано за шпигунську діяльність на користь країни-агресора

12:32 ЗМІ оприлюднили план кремля повернення Молдови під свій контроль

12:25 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" їде з концертом до Японії: хто з рідних Танчинця там проживає

12:20 В порту Одещини виявили матеріали для підпільного виробництва "брендової" парфумерії

Новина з відео

11:52 ​​​​Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем

Новина з відео

11:30 В Україні вперше покажуть фільм про деокупацію острова Зміїний

Новина з відео

09:31В Америці показали відеореконструкцію, як російський літак збив безпілотник США

Новина з відео

20:43 Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями

Новина з відео

19:32На підтримку України створили "корабельну коаліцію": які країни увійшли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Одещина буде з рибою: в Україні стартувала реформа рибної галузі

Новина з відео

18:54 Окупант розповідає, як керівництво рф через так звані "л/днр" оформлює контрактну службу

Новина з відео

18:15 Від "Гарпуна" до нагодованих мешканців Африки: військова допомога Україні важлива для світу

Ексклюзив

17:15Питання продовження зернової угоди перетворили на торги, — Резніков

Новина з відео

17:10 Путін розповів бурятам про "користь" санкцій та пожартував про "хрюкання"

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

18:24Історія харківської косметологині, яка повернулась до життя завдяки роботі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:36Як українцям не потрапити на гачок фінансових пірамід

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

Актуальне по темі

None 15 Березень 12:57

На Київщині збудують будинки для українців, які втратили житло

None 15 Березень 12:53

Радуцький розповів, скільки постраждало центрів екстреної медичної допомоги в Україні

None 15 Березень 12:53

Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією

None 15 Березень 12:16

В Одесі планували незаконно побудувати 24-поверхівку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB