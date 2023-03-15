На Харьковщине в жестоком убийстве подозревают так называемых «народных дружинников»

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Хотимля Чугуевского района группа лиц организовала собственный орган — "народную дружину". В нее вошли бывший работник правоохранительного органа и три местных жителя. Четыре из них сообщены о подозрении по факту умышленного убийства двух человек.

Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры.

Материалы следствия

"Они "боролись" с воровством в селе и проводили с односельчанами "разъяснительную работу", — пишут правоохранители.

В конце марта "дружинникам" стало известно о том, что женщина и мужчина совершили кражу. Взяв телескопическую палку, металлические трубы, арматуру, деревянные трости, мужчины пошли к ним.

Сначала "народные дружинники" избили мужчину и женщину в полуобморочное состояние, а затем отнесли их тела к местному озеру и выбросили в воду. Потерпевшие пытались выбраться на берег, но подозреваемые не дали им спастись, начали бросать в головы людей куски бетона. Доведя "наказание" до конца, убедившись, что мужчина и женщина умерли, мужчины ушли с места преступления.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры четырем мужчинам сообщено о подозрении по факту умышленного убийства двух лиц, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Экс-блюститель и еще один подозреваемый сбежали на территорию страны-агрессора. Им доложено о подозрении заочно. Двоих их подельников правоохранители задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что на Харьковщине разоблачили коллаборанта, который организовал работу АЗС по российским правилам. Следствие установило, что предатель перепрограммировал принадлежащую его предприятию АЗС, чтобы работать по российским правилам.

Также мы писали, что суд арестовал имущество харьковской фармкомпании, которая сотрудничала с РФ. По данным следствия, должностные лица одного из ООО в Харькове, основным видом деятельности которого является оптовая торговля фармацевтическими товарами, сотрудничают со страной-агрессором.