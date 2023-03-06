Суд арештував майно харківської фармкомпанії - фірма співпрацювала з рф

Наразі триває передача арештованого майна в управління АРМА.

За клопотанням прокуратури арештовано майно харківської фармацевтичної компанії та корпоративні права її засновника-росіянина. За даними слідства, службові особи одного з ТОВ у м. Харкові, основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами, співпрацюють з країною-агресором.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Матеріали слідства

Один із засновників підприємства — громадянин РФ, який має прямий вирішальний вплив при прийнятті рішень. Він отримує в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачує податки до російського бюджету, фінансуючи війну в Україні.

"Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права засновника-громадянина РФ у сумі 150 тис. грн, на 36 транспортних засобів, що зареєстровані на ТОВ, орієнтовною вартістю близько 18 млн грн, та на 1/2 частку нежитлової будівлі загальною площею майже 24 тис. кв. м, що належить на праві спільної часткової власності засновнику ТОВ-росіянину. У вказаній будівлі зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність підприємство", — написано у повідомленні.

Прокурорами обґрунтовано, що існує значний ризик, що вищезазначені автомобілі та нежитлова будівля можуть бути передані в якості матеріальних ресурсів російській армії або використані для провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Жовтневий районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора.

Нагадаємо, що у Харкові суд виніс вирок жінці, яка під час окупації Балаклії очолила "відділ освіти". Вона наказувала знищувати українську держсимволіку та вилучала українські книжки.

Таком ми писали, що у Харкові судитимуть двох чоловіків за співпрацю з окупантами. До суду передано справу експоліціянта, який під час окупації став "главой администрации" села у Харківському районі. Також судитимуть мешканця Балаклії, який не тільки пішов на співпрацю з ворогом, а ще й агітував своїх колег.