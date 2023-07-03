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На Харківщині в річці загинуло понад дві тисячі рибин

3 липня 2023 18:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині в річці загинуло понад дві тисячі риби
Фахівці Державної екологічної інспекції обстежили ділянки річки Уди. Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Фахівці Державної екологічної інспекції обстежили ділянки річки Уди на території Пісочинської ОТГ, неподалік торгівельного майданчику ринку "Лоск", де нещодавно стався мор риби. Ними було виявлено та зафіксовано факт масової загибелі риби в кількості 2189 екземплярів. 

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Харківській області.

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Результати обстеження

Зокрема, фахівці Державної екологічної інспекції виявили, що загинули 10 видів риби: плітка – 411 екз., лин – 8 екз., йорш - 44 екз.,бичок - 3 екз, сом - 5 екз., лящ - 6 екз., судак - 2 екз., щука - 25 екз., карась - 2 екз., окунь – 1 683 екз. Також зафіксовано загибель качок у кількості 5 штук.

Загальна площа скупчення загиблої риби склала 32 м.кв. на ділянці річки довжиною 350 метрів.

Наслідки мору риби. Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області / Facebook

"Візуальним обстеженням території ділянки встановлено: вода в річці мутного кольору, має неприємний запах, а в місцях скупчення загиблої риби виявлені плями масляної консистенції", — повідомляють у екоінспекції.

Відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Харківській області, з метою встановлення концентрацій забруднюючих речовин, відібрані проби води для проведення лабораторних досліджень. Наразі, Інспекція готує матеріали, щодо цієї події, для передачі до органів прокуратури.

Нагадаємо, що на річці Уди поблизу Пісочина Харківського району зафіксували загибель риби й дикої качки. Прокуратура зреагувала на екологічну загрозу та розпочала слідство за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України). 

Також ми писали про те, що харків'янам не рекомендують відвідувати шість пляжів. Під час останніх лабораторних досліджень медики виявили фекальні забруднення.  

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