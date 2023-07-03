На Харьковщине в реке погибли более двух тысяч рыбы

Специалисты Государственной экологической инспекции обследовали участки реки Уды. Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области / Facebook

Специалисты Государственной экологической инспекции обследовали участки реки Уды на территории Песочинской ОТГ, недалеко от торговой площадки рынка "Лоск", где недавно произошел мор рыбы . Ими был выявлен и зафиксирован факт массовой гибели рыбы в количестве 2189 экземпляров.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области .

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Результаты обследования

В частности, специалисты Государственной экологической инспекции обнаружили, что погибли 10 видов рыбы: сплетня – 411 экз., линь – 8 экз., ерш – 44 экз., бычок – 3 экз., сом – 5 экз., лещ – 6 экз., судак - 2 экз., щука - 25 экз., карась - 2 экз., окунь - 1683 экз. Также зафиксирована гибель уток в количестве 5 штук.

Общая площадь скопления погибшей рыбы составила 32 кв. на участке реки протяженностью 350 метров.

Последствия мора рыбы. Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области / Facebook

"Визуальным обследованием территории участка установлено: вода в реке мутного цвета имеет неприятный запах, а в местах скопления погибшей рыбы обнаружены пятна масляной консистенции", — сообщают в экоинспекции.

Отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Харьковской области с целью установления концентраций загрязняющих веществ отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований. Сейчас Инспекция готовит материалы по этому событию для передачи в органы прокуратуры.

Напомним, что на реке Уды вблизи Песочина Харьковского района зафиксировали гибель рыбы и дикой утки. Прокуратура отреагировала на экологическую угрозу и начала следствие по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины).

Также мы писали о том, что харьковчанам не рекомендуют посещать шесть пляжей. В ходе последних лабораторных исследований медики обнаружили фекальные загрязнения.