Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині вчинили насильство над підлітком і зняли на відео

На Харківщині вчинили насильство над підлітком і зняли на відео

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 21:10
На Харківщині вчинили насильство над 14-річним хлопцем — деталі злочину
Затриманий фігурант та правоохоронець. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

 У Харківській області 20-річний чоловік разом зі своїм 15-річним товаришем вчинив насильство над 14-річним хлопцем. Потерпілий підліток нещодавно втратив матір, тому перебував у вразливому стані. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у суботу, 9 серпня.

Реклама
Читайте також:

Насильство над підлітком на Харківщині

За даними слідства, 14-річний хлопець час від часу підробляв у 20-річного чоловіка, який є старшим із підозрюваних. Після випадкового пошкодження майна, а саме розбитого дзеркала, той разом з 15-річним другом систематично принижували підлітка.

"Постійні образи та тиск закінчилися жорстоким епізодом: у липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру", — йдеться у повідомленні.

Затриманий фігурант на Харківщині
Співробітник прокуратури та затриманий фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Потерпілий благав залишити його в спокої, однак був змушений підкоритися. Під час насильства до нього застосували також фізичну силу.

Старший учасник події зняв злочин на відео, чим спричинив потерпілому додаткові моральні страждання, а згодом надіслав цей запис у приватному листуванні.

Покарання фігурантам

Старшому зловмиснику оголошено підозру в катуванні, вчиненні сексуальних дій групою осіб, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії, примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні цього. А 15-річному фігуранту, враховуючи його вік, оголосили підозру у вчиненні сексуальних дій групою осіб.

Обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області 43-річний чоловік вчиняв насильство над доньками 9 та 13 років. Його засудили до довічного увʼязнення.

Раніше в Полтаві судили жителя Харківщини, який вчиняв насильство над дитиною та поширював відео.

  

діти згвалтування підлітки Харківська область прокуратура насильство
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації