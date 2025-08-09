На Харківщині вчинили насильство над 14-річним хлопцем — деталі злочину

Затриманий фігурант та правоохоронець. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області 20-річний чоловік разом зі своїм 15-річним товаришем вчинив насильство над 14-річним хлопцем. Потерпілий підліток нещодавно втратив матір, тому перебував у вразливому стані.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у суботу, 9 серпня.

Реклама

Читайте також:

Насильство над підлітком на Харківщині

За даними слідства, 14-річний хлопець час від часу підробляв у 20-річного чоловіка, який є старшим із підозрюваних. Після випадкового пошкодження майна, а саме розбитого дзеркала, той разом з 15-річним другом систематично принижували підлітка.

"Постійні образи та тиск закінчилися жорстоким епізодом: у липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру", — йдеться у повідомленні.

Співробітник прокуратури та затриманий фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Потерпілий благав залишити його в спокої, однак був змушений підкоритися. Під час насильства до нього застосували також фізичну силу.

Старший учасник події зняв злочин на відео, чим спричинив потерпілому додаткові моральні страждання, а згодом надіслав цей запис у приватному листуванні.

Покарання фігурантам

Старшому зловмиснику оголошено підозру в катуванні, вчиненні сексуальних дій групою осіб, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії, примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні цього. А 15-річному фігуранту, враховуючи його вік, оголосили підозру у вчиненні сексуальних дій групою осіб.

Обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області 43-річний чоловік вчиняв насильство над доньками 9 та 13 років. Його засудили до довічного увʼязнення.

Раніше в Полтаві судили жителя Харківщини, який вчиняв насильство над дитиною та поширював відео.