Главная Харьков На Харьковщине совершили насилие над подростком и сняли на видео

На Харьковщине совершили насилие над подростком и сняли на видео

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 21:10
В Харьковской области совершили насилие над 14-летним парнем — детали преступления
Задержанный фигурант и правоохранитель. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В В Харьковской области 20-летний мужчина вместе со своим 15-летним товарищем совершил насилие над 14-летним парнем. Пострадавший подросток недавно потерял мать, поэтому находился в уязвимом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в субботу, 9 августа.

Читайте также:

Насилие над подростком на Харьковщине

По данным следствия, 14-летний парень время от времени подрабатывал у 20-летнего мужчины, который является старшим из подозреваемых. После случайного повреждения имущества, а именно разбитого зеркала, тот вместе с 15-летним другом систематически унижали подростка.

"Постоянные оскорбления и давление закончились жестоким эпизодом: в июле 2025 года подозреваемые догнали потерпевшего на улице, завели в заброшенное здание и поставили перед выбором — избиение или циничное действие сексуального характера", — говорится в сообщении.

Затриманий фігурант на Харківщині
Сотрудник прокуратуры и задержанный фигурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Потерпевший умолял оставить его в покое, однако был вынужден подчиниться. Во время насилия к нему применили также физическую силу.

Старший участник события снял преступление на видео, чем вызвал потерпевшему дополнительные моральные страдания, а затем прислал эту запись в частной переписке.

Наказание фигурантам

Старшему злоумышленнику объявлено подозрение в пытках, совершении сексуальных действий группой лиц, изготовлении, распространении детской порнографии, принуждении несовершеннолетнего лица к участию в создании этого. А 15-летнему фигуранту, учитывая его возраст, объявили подозрение в совершении сексуальных действий группой лиц.

Обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот
null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области 43-летний мужчина совершал насилие над дочерьми 9 и 13 лет. Его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее в Полтаве судили жителя Харьковщины, который совершал насилие над ребенком и распространял видео.

дети изнасилование подростки Харьковская область прокуратура насилие
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
