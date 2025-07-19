Атака дронів на Харківщину 19 липня - Олег Синєгубов розповів про наслідки

Наслідки удару дроном. Фото: поліція Харківщини

Російські війська продовжують атакувати прикордонні райони Харківщини з використанням FPV-дронів. У Куп’янському районі внаслідок обстрілів поранення дістали четверо місцевих жителів. Під ударом опинилися люди на автомобілі та велосипедист.

Про це у суботу, 19 липня, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

Атака дронів РФ на Харківщину

За даними обласної адміністрації, зранку у Куп’янську ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. У результаті вибуху травмувалися троє чоловіків віком 45, 59 і 73 роки. Усі вони отримали легкі поранення, також пошкоджено сам транспортний засіб.

Ще один інцидент стався в селі Нечволодівка Кіндрашівської громади. Близько 14:00 під час руху на велосипеді по дорозі під удар FPV-дрона потрапив 42-річний чоловік. Його госпіталізували з травмами до медичного закладу.

Влада Харківщини закликає мешканців прифронтових та прикордонних населених пунктів не зволікати з евакуацією, адже ситуація залишається небезпечною через регулярні атаки ворога. Для отримання консультацій та допомоги працює безкоштовна гаряча лінія: 0-800-33-92-91.

Фото: скриншот повідомлення Синєгубова у Telegram

Нагадаємо, днем раніше російські окупанти безпілотниками атакували Чугуїв Харківської області.

Також ми повідомляли, що на Харківщині дрони РФ здійснили атаку на цивільне підприємство, на місці влучань сталася пожежа.