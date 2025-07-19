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Головна Харків На Харківщині велосипедист потрапив під удар FPV-дрона

На Харківщині велосипедист потрапив під удар FPV-дрона

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 22:35
Атака дронів на Харківщину 19 липня - Олег Синєгубов розповів про наслідки
Наслідки удару дроном. Фото: поліція Харківщини

Російські війська продовжують атакувати прикордонні райони Харківщини з використанням FPV-дронів. У Куп’янському районі внаслідок обстрілів поранення дістали четверо місцевих жителів. Під ударом опинилися люди на автомобілі та велосипедист.

Про це у суботу, 19 липня, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За даними обласної адміністрації, зранку у Куп’янську ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. У результаті вибуху травмувалися троє чоловіків віком 45, 59 і 73 роки. Усі вони отримали легкі поранення, також пошкоджено сам транспортний засіб.

Ще один інцидент стався в селі Нечволодівка Кіндрашівської громади. Близько 14:00 під час руху на велосипеді по дорозі під удар FPV-дрона потрапив 42-річний чоловік. Його госпіталізували з травмами до медичного закладу.

Влада Харківщини закликає мешканців прифронтових та прикордонних населених пунктів не зволікати з евакуацією, адже ситуація залишається небезпечною через регулярні атаки ворога. Для отримання консультацій та допомоги працює безкоштовна гаряча лінія: 0-800-33-92-91.

На Харківщині велосипедист потрапив під удар FPV-дрона - фото 1
Фото: скриншот повідомлення Синєгубова у Telegram

Нагадаємо, днем раніше російські окупанти безпілотниками атакували Чугуїв Харківської області. 

Також ми повідомляли, що на Харківщині дрони РФ здійснили атаку на цивільне підприємство, на місці влучань сталася пожежа.

безпілотники Харківська область Олег Синєгубов Харків атака
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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