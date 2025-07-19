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Главная Харьков На Харьковщине велосипедист попал под удар FPV-дрона

На Харьковщине велосипедист попал под удар FPV-дрона

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 22:35
Атака дронов на Харьковщину 19 июля — Олег Синегубов рассказал о последствиях
Последствия удара дроном. Фото: полиция Харьковщины

Российские войска продолжают атаковать приграничные районы Харьковщины с использованием FPV-дронов. В Купянском районе в результате обстрелов ранения получили четверо местных жителей. Под ударом оказались люди на автомобиле и велосипедист.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По данным областной администрации, утром в Купянске вражеский беспилотник попал в легковой автомобиль. В результате взрыва травмировались трое мужчин в возрасте 45, 59 и 73 года. Все они получили легкие ранения, также повреждено само транспортное средство.

Еще один инцидент произошел в селе Нечволодовка Кондрашевской громады. Около 14:00 во время движения на велосипеде по дороге под удар FPV-дрона попал 42-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами в медицинское учреждение.

Власти Харьковщины призывают жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов не медлить с эвакуацией, ведь ситуация остается опасной из-за регулярных атак врага. Для получения консультаций и помощи работает бесплатная горячая линия: 0-800-33-92-91.

На Харківщині велосипедист потрапив під удар FPV-дрона - фото 1
Фото: скриншот сообщения Синегубова в Telegram

Напомним, днем ранее российские оккупанты беспилотниками атаковали Чугуев Харьковской области.

Также мы сообщали, что на Харьковщине дроны РФ совершили атаку на гражданское предприятие, на месте попаданий произошел пожар.

беспилотники Харьковская область Олег Синегубов Харьков атака
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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