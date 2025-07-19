Атака дронов на Харьковщину 19 июля — Олег Синегубов рассказал о последствиях

Последствия удара дроном. Фото: полиция Харьковщины

Российские войска продолжают атаковать приграничные районы Харьковщины с использованием FPV-дронов. В Купянском районе в результате обстрелов ранения получили четверо местных жителей. Под ударом оказались люди на автомобиле и велосипедист.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По данным областной администрации, утром в Купянске вражеский беспилотник попал в легковой автомобиль. В результате взрыва травмировались трое мужчин в возрасте 45, 59 и 73 года. Все они получили легкие ранения, также повреждено само транспортное средство.

Еще один инцидент произошел в селе Нечволодовка Кондрашевской громады. Около 14:00 во время движения на велосипеде по дороге под удар FPV-дрона попал 42-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами в медицинское учреждение.

Власти Харьковщины призывают жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов не медлить с эвакуацией, ведь ситуация остается опасной из-за регулярных атак врага. Для получения консультаций и помощи работает бесплатная горячая линия: 0-800-33-92-91.

Фото: скриншот сообщения Синегубова в Telegram

Напомним, днем ранее российские оккупанты беспилотниками атаковали Чугуев Харьковской области.

Также мы сообщали, что на Харьковщине дроны РФ совершили атаку на гражданское предприятие, на месте попаданий произошел пожар.