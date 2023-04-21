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На Харківщині відновили світло у селі, яке було знеструмлене з початку війни

21 квітня 2023 16:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині відновили світло у селі, яке було знеструмлене з початку війни
Фахівці Харківоблнерго відновлюють електропостачання у Богодухівському районі. Фото: пресслужба Харківоблнерго
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Фахівці Харківобленерго повернули електрику у частину села Карасівка у Богодухівському районі Харківщини, що залишалася знеструмленою з початку війни. Основні роботи з відновлення електропостачання в цьому населеному пункті було виконано вже давно.

Про це повідомляють у Харківобленерго.

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Роботи з відновлення електропостачання

Наразі до електрики підключають у першу чергу ті будинки, де є мешканці. Коли люди, які поїхали через війну, повертаються, вони звертаються до Харківобленерго з проханням відновити електропостачання — тоді фахівці завершують свою роботу. 

"Зараз заживили частину Карасівки, де у нас зареєстровано 13 точок обліку. В основному, це дачні будинки", — розповідають енергетики. 

Щоб повернути світло в цю частину села, енергетикам довелося відремонтувати 14 прольотів повітряної лінії 0,4 кВ.

"Роботи ускладнюють погодні умови, адже техніка грузне у багнюці. Але ми продовжуємо працювати. Коли встановиться суха погода, плануємо підключити чергових споживачів у селі Дуванка", — кажуть у Харківобленерго.

Окрім того, фахівці очікують на розмінування в районі Костянтинівки, щоб провести ремонт повітряної лінії 10 кВ і заживити ще більше споживачів. 

Нагадаємо, що на Харківщині у село, через яке проходила лінія фронту, повертають світло. За словами енергетиків, пошкодження тут були надзвичайні, адже під час окупації російські агресори використовували опори лінії електропередачі для укріплення вогневих позицій у населеному пункті. 

Також ми розповідали, що на Харківщині енергетики заживили п'ять сіл в Ізюмському районі. 

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