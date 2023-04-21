В Харьковской области восстановили свет в селе, который был обесточен с начала войны

Специалисты Харьковоблнерго возобновляют электроснабжение в Богодуховском районе. Фото: пресс-служба Харьковоблнерго

Специалисты Харьковоблэнерго вернули электричество в часть села Карасовка в Богодуховском районе Харьковщины, которое оставалось обесточенным с начала войны. Основные работы по возобновлению электроснабжения в этом населенном пункте были выполнены уже давно.

Об этом сообщают в Харьковоблэнерго.

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Работы по восстановлению электроснабжения

Сейчас к электричеству подключают в первую очередь дома, где есть жильцы. Когда уехавшие из-за войны люди возвращаются, они обращаются в Харьковоблэнерго с просьбой возобновить электроснабжение — тогда специалисты завершают свою работу.

"Сейчас заживили часть Карасовки, где у нас зарегистрировано 13 точек учета. В основном это дачные дома" , — рассказывают энергетики.

Чтобы вернуть свет в эту часть села, энергетикам пришлось отремонтировать 14 пролетов воздушной линии 0,4 кВ.

"Работы усложняют погодные условия, ведь техника увязает в грязи. Но мы продолжаем работать. Когда установится сухая погода, планируем подключить очередных потребителей в селе Дуванка" , — говорят в Харьковоблэнерго.

Кроме того, специалисты ожидают разминирования в районе Константиновки, чтобы провести ремонт воздушной линии 10 кВ и заживить еще больше потребителей.

Напомним, что в Харьковской области в село, через которое проходила линия фронта, возвращают свет. По словам энергетиков, повреждения здесь были чрезвычайными, ведь во время оккупации российские агрессоры использовали опоры линии электропередачи для укрепления огневых позиций в населенном пункте.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области энергетики заживили пять сел в Изюмском районе.