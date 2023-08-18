На Харківщині відправили за ґрати хлопця, який "зливав" данні про ЗСУ спецслужбам РФ

Обвинувачений у залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

На Харківщині засудили хлопця, який систематично збирав та передавав російським спецслужбам через різні месенджери інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ, переміщення та рух військової техніки. Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це розповідає Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, молодик направив представникам країни-агресора інформацію про те, що в м. Красноград повз залізничну станцію прослідує потяг з військовою технікою, а саме з гаубицями.

Крім того, він "злив" окупантам місце розташування складів ЗСУ, зокрема ангарів, в яких зберігається та обслуговується техніка, із можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Молодика затримали на початку жовтня минулого року під час того, як він на завдання російських кураторів фотографував місцевий військкомат. Під час обшуку за місцем мешкання затриманого правоохоронці виявили в його ноутбуці переписку з представником держави-агресорки, який дякував за допомогу і надавав вказівки щодо моніторингу обстановки.

Під час судового розгляду молодик визнав вину лише частково.

"Він заявив, що має проукраїнські погляди і неодноразово допомагав українській армії донатами. Чоловік повідомив, що вигадував дані про розташування ЗСУ та спілкувався з представником держави-агресорки "для обміну інформацією", — розповідають у прокуратурі.

Красноградський районний суд Харківської області визнав винним 19-річного чоловіка в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харкові СБУ затримала проросійського пропагандиста. Чоловік просував тези росЗМІ та поширював в інтернеті дописи на підтримку РФ.

Також ми писали про те, що прокурори у суді довели, що під час окупації села Гетьманівка Куп’янського району місцева мешканка добровільно обійняла посаду "в. о. директора" школи. За колабораційну діяльність 29-річна жінка проведе у в'язниці 3 роки.