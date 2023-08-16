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У Харкові СБУ затримала проросійського пропагандиста

16 серпня 2023 17:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові СБУ затримала проросійського пропагандиста
Правоохоронці оголошують підозру колаборанту. Фото: Владислав Абдула / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Служба безпеки затримала у Харкові проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Чоловік просував тези росЗМІ та поширював в інтернеті дописи на підтримку РФ. 

Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Кіберфахівці СБУ встановили, що 55-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію Росії проти України та визнавав її правомірною.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники".

Чоловік регулярно публікував свої дописи, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах та займався дискредитацією Сил оборони.

"Зловмисник публікував відео, в яких російські "визволителі", так би мовити, звільняють та евакуюють мирне населення, а також стверджують, що Україна була і буде російською землею, а вони лише відновлюють суверенітет над цією землею", — розповідає речник облуправління СБУ. 

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти протиправної діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України).

Нагадаємо, що мешканець смт Золочів (Харківська область) висловлював проросійські погляди через Інтернет, публікуючи в російській соціальній мережі дописи на підтримку дій РФ. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. 

Також ми писали про те, що у Куп‘янському районі місцевий житель влашувався на роботу до окупантів і забезпечував транслювання російської пропаганди.

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