У Харкові СБУ затримала проросійського пропагандиста

Правоохоронці оголошують підозру колаборанту. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Служба безпеки затримала у Харкові проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Чоловік просував тези росЗМІ та поширював в інтернеті дописи на підтримку РФ.

Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Кіберфахівці СБУ встановили, що 55-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію Росії проти України та визнавав її правомірною.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники".

Чоловік регулярно публікував свої дописи, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах та займався дискредитацією Сил оборони.

"Зловмисник публікував відео, в яких російські "визволителі", так би мовити, звільняють та евакуюють мирне населення, а також стверджують, що Україна була і буде російською землею, а вони лише відновлюють суверенітет над цією землею", — розповідає речник облуправління СБУ.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти протиправної діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України).

Нагадаємо, що мешканець смт Золочів (Харківська область) висловлював проросійські погляди через Інтернет, публікуючи в російській соціальній мережі дописи на підтримку дій РФ. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

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