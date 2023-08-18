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В Харьковской области отправили за решетку парня, который "сливал" данные об ВСУ спецслужбам РФ

18 августа 2023 14:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области отправили за решетку парня, который "сливал" данные об ВСУ спецслужбам РФ
Обвиняемый в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области осудили парня, который систематически собирал и передавал российским спецслужбам через различные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ, перемещении и движении военной техники. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Об этом рассказывает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, молодой человек направил представителям страны-агрессора информацию о том, что в г. Краснограде мимо железнодорожной станции следует поезд с военной техникой, а именно с гаубицами.

Кроме того, он "слил" оккупантам месторасположение складов ВСУ, в том числе ангаров, в которых хранится и обслуживается техника, с возможностью их идентификации на местности.

Молодого человека задержали в начале октября прошлого года во время того, как он по заданию российских кураторов фотографировал местный военкомат. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили в его ноутбуке переписку с представителем государства-агрессорки, который благодарил за помощь и предоставлял указания по мониторингу обстановки.

Во время судебного разбирательства молодой человек признал вину лишь частично.

"Он заявил, что имеет проукраинские взгляды и неоднократно помогал украинской армии донатами. Мужчина сообщил, что придумывал данные о расположении ВСУ и общался с представителем государства-агрессорки "для обмена информацией", — рассказывают в прокуратуре.

Красноградский районный суд Харьковской области признал виновным 19-летнего мужчину в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, что в Харькове СБУ задержала пророссийского пропагандиста. Мужчина продвигал тезисы росСМИ и распространял в интернете сообщения в поддержку РФ.

Также мы писали о том, что прокуроры в суде доказали, что во время оккупации села Гетмановка Купянского района местная жительница добровольно заняла должность "и.о. директора" школы . За коллаборационную деятельность 29-летняя женщина проведет в тюрьме 3 года.

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