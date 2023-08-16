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Планувала вчити українських дітей за программою РФ: на Харківщині засудили колаборантку

16 серпня 2023 16:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Планувала вчити українських дітей за программою РФ: на Харківщині засудили колаборантку
Російські підручники (фото ілюстративне). Фото: РІА Новини
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокурори у суді довели, що під час окупації села Гетьманівка Куп’янського району місцева мешканка добровільно обійняла посаду "в. о. директора" школи. За колабораційну діяльність 29-річна жінка проведе у тюрьмі 3 роки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Мешканка Куп’янського районуздійснювала набір технічного персоналу та педагогічного складу до цього закладу, приймала заяви від батьків учнів про вступ дітей до школи.

"Директорка" акцентувала, що навчання буде проводитися за російською програмою з використанням російських підручників.

Крім цього, її велела бібліотекарці надсилати до школи в смт Шевченкове, щоб отримати російські навчальні посібники для 1-11 класів та рюкзаки з російською символікою для учнів.

"У свою чергу, українські підручники, які були у школі, що "очолила" обвинувачена, були віднесені до приміщення бібліотеки, де вони повинні були зберігатися до особливого розпорядження", — розповідають у прокуратурі. 

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 14 серпня 2023 року жінку визнано винною та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в галузі освіти та займатися освітньою діяльністю на строк 15 років. Зараз триває термін подачі апеляції на вирок.

Нагадаємо, що харківська обласна прокуратура передала до суду справу щодо колишньої поліцейської з Куп'янського району. Вона добровільно працювала на російських окупантів, а після деокупації втекла до країни-агресора. 

Також ми писали про те, що 50-річній жінці з Куп’янського району оголошено підозру в колабораціонізмі (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Під час окупації регіону підозрювана добровільно стала "в.о. директора" Куп’янського ліцею №3. 

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