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На Харківщині виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу РФ

1 січня 2024 14:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу РФ
Військовий на місці обстрілу у Дворічній. Фото: Національна поліція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вчергове обстріляли населений пункт Дворічна в Харківській області. Внаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Харківської області.

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Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. 

Зазначається, що сьогодні, 1 січня, до відділку поліції надійшло повідомлення про те, що в Дворічній виявили тіло чоловіка з осколковими пораненнями. 

загиблий чоловік на Харківщині
Правоохоронці оглядають загиблого чоловіка на Харківщині. Фото: Національна поліція

Що відомо про чоловіка

"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, яка виявила біля будинку № 15 по вулиці Набережній тіло цивільного чоловіка. Загиблий був одягнутий в сині спортивні штани, темно-червону куртку, гумові чоботи, сіру шапку", — додали у повідомленні.

загиблий чоловік на Харківщині
Правоохоронці оглядають загиблого чоловіка на Харківщині. Фото: Національна поліція
загиблий чоловік на Харківщині
Тіло загиблого чоловіка на Харківщині. Фото: Національна поліція

Тепер поліція з'ясовує всі обставини події. 

Нагадаємо, ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.

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