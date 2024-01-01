На Харківщині виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу РФ
Російські окупанти вчергове обстріляли населений пункт Дворічна в Харківській області. Внаслідок цього загинув чоловік.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Харківської області.
Як знайшли загиблого
Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Зазначається, що сьогодні, 1 січня, до відділку поліції надійшло повідомлення про те, що в Дворічній виявили тіло чоловіка з осколковими пораненнями.
Що відомо про чоловіка
"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, яка виявила біля будинку № 15 по вулиці Набережній тіло цивільного чоловіка. Загиблий був одягнутий в сині спортивні штани, темно-червону куртку, гумові чоботи, сіру шапку", — додали у повідомленні.
Тепер поліція з'ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.
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