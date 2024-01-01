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В Харьковской области обнаружили тело мужчины, который погиб в результате обстрела РФ

1 января 2024 14:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области обнаружили тело мужчины, который погиб в результате обстрела РФ
Военный на месте обстрела в Двуречной. Фото: Национальная полиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенный пункт Двуречная в Харьковской области. В результате этого погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области.

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Как нашли погибшего

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

Отмечается, что сегодня, 1 января, в отделение полиции поступило сообщение о том, что в Двуречной обнаружили тело мужчины с осколочными ранениями.

погибший мужчина в Харьковской области
Правоохранители осматривают погибшего мужчину в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Что известно о мужчине

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая обнаружила у дома № 15 по улице Набережной тело гражданского мужчины. Погибший был одет в синие спортивные штаны, темно-красную куртку, резиновые сапоги, серую шапку", — добавили в сообщении.

погибший мужчина в Харьковской области
Правоохранители осматривают погибшего мужчину в Харьковской области. Фото: Национальная полиция
погибший мужчина в Харьковской области
Тело погибшего мужчины в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Теперь полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате этого есть пострадавшие.

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