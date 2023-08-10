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На Харківщині викрили фермерку, яка допомагала вивозити зерно до РФ

10 серпня 2023 16:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині викрили фермерку, яка допомагала вивозити зерно до РФ
Правоохоронці оголошують підозру жінці. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Встановлено особу ще однієї співучасниці окупантів. Директорка фермерського господарства смт Великий Бурлук займалася господарською діяльністю у співпраці з окупаційною владою, сприяючи вивезенню українського врожаю до РФ.

Про це повідомляє Харьківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За відомостями слідства, під час окупації смт Великий Бурлук у липні минулого року підприємниця взаємодіяла з представниками держави-агресорки, підтримуючи їхні дії. Це включало господарську діяльність, спрямовану на підтримку окупаційних сил.

Використовуючи спеціальну техніку та обладнання, залучаючи найманих працівників, підозрювана налагодила процес збору українського врожаю, який потім був вивезений окупантами до російської Бєлгородської області. Там він реалізовувався.

"Також підприємиця переоформила фермерське господарство відповідно до російського законодавства, щоб сплачувати податки в казну держави-агресорки", — розповідають правоохоронці. 

Під час проведеного обшуку виявили та конфіскували докази її протиправних дій, зокрема документи, що свідчать про функціонування підприємства під час окупації та виплати найманим співробітникам заробітної плати в російських рублях.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директорці фермерського господарства за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За вимогою прокурорів, до обвинуваченої було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть підприємця, який налагодив бізнес за сприяння окупантів.

Також ми писали про те, що у Харкові затримали 43-річного підприємця, який фінансував Росію. Йому оголосили підозру. 

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