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В Харьковской области разоблачили фермера, которая помогала вывозить зерно в РФ

10 августа 2023 16:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области разоблачили фермерку, которая помогала вывозить зерно в РФ
Правоохранители объявляют подозрение женщине. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Установлена личность еще одной соучастницы оккупантов. Директор фермерского хозяйства пгт Большой Бурлук занималась хозяйственной деятельностью в сотрудничестве с оккупационными властями, способствуя вывозу украинского урожая в РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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По сведениям следствия, во время оккупации пгт Большой Бурлук в июле прошлого года предпринимательница взаимодействовала с представителями государства-агрессора, поддерживая их действия. Это включало хозяйственную деятельность, направленную на поддержку оккупационных сил.

Используя специальную технику и оборудование и привлекая наемных работников, подозреваемая наладила процесс сбора украинского урожая, который был вывезен оккупантами в российскую Белгородскую область. Там он реализовывался.

"Также предприниматель переоформила фермерское хозяйство в соответствии с российским законодательством, чтобы платить налоги в казну государства-агрессора", — рассказывают правоохранители.

В ходе проведенного обыска обнаружены и конфискованы доказательства ее противоправных действий, в том числе документы, свидетельствующие о функционировании предприятия во время оккупации и выплате наемным сотрудникам заработной платы в российских рублях.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении директору фермерского хозяйства по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

По требованию прокуроров к обвиняемой была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Харькове будут судить предпринимателя, наладившего бизнес при содействии оккупантов.

Также мы писали о том, что в Харькове задержали 43-летнего предпринимателя, финансировавшего Россию. Ему объявили подозрение.

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