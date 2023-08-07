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У Харкові судитимуть підприємця, який налогодив бізнес за сприєння окупантів

7 серпня 2023 14:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові судитимуть підприємця, який налогодив бізнес зі сприєння окупантів
Місцевий житель сидить на сходах магазину в місті Куп'янськ (Фото ілюстративне). Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Підприємець під час окупаціх міста Куп'янськ вступив у "дружні" стосунки із окупантами та активно займався спільною господарською діяльністю. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Матеріали справи

За даними слідства, після вторгнення ЗС РФ на територію міста Куп'янськ місцевий підприємець встановив дружні зв'язки з представниками окупаційної адміністрації, які незаконно захопили владу в місті.

Обвинувачений здійснював господарську діяльність у співпраці з державою-агресором — окупанти надали йому дозвіл на відкриття торгової точки за умови подальшої сплати відсотків зі здобутого прибутку.

"Пристосуванець продавав місцевому населенню продукти харчування, побутову хімію російського та білоруського виробництва, а також виробництва так званої "ЛНР", — пишуть правоохоронці. 

Фото обвинувачуваного колаборанта. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Куп'янською окружною прокуратурою Харківської області було підготовлено та передано до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

На даний момент колаборант перебуває під вартою. Справу щодо нього розглядатиме Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Нагадаємо, що на Харкіщині двох експоліцейських чекає суд, через роботу на ворога

Також ми писали про те, що у Харкові судитимуть чергового поплічника окупантів, який ховав пальне для російської техніки від української аеророзвідки. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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