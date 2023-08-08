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У Харкові викрили підприємця, який фінансував Росію

8 серпня 2023 12:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові викрили підприємця, який фінансував Росію
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові затримали 43-річного підприємця, який фінансував Росію. Йому оголосили підозру. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідування було встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення РФ директор харківського ТОВ продовжив тісні ділові зв‘язки з росіянином, який є власником материнської компанії в Москві. Фігуранти розробили "схему", щоб замаскувати свою діяльність.

Правопорушник з Харкова замовляв у фірми РФ товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена в Туреччині. Гроші надходили на рахунок московської компанії, що поповнювала бюджет РФ. 

"Матеріали щодо громадянина РФ виділені в окреме кримінальне провадження", — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, підприємець під час окупації міста Куп'янськ вступив у "дружні" відносини із окупантами та активно займався спільною господарською діяльністю. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність. 

Також ми писали, що слідчі повідомили мешканцю Харківського району про підозру у підтримці російської агресії та незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловік поширював на своїй сторінці фото та відеоматеріали з проросійськими наративами.

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