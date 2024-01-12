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На Харківщині викрили шанувальницю Росії, яка розповідала людям про окупацію України

12 січня 2024 19:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Харківщині викрили шанувальницю Росії, яка розповідала людям про окупацію України
Викриття колаборантки у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На території Чугуївського району Харківської області виявлено жінку, підозрювану у співпраці з російським ворогом. Їй 48 років, і вона розповідала людям про те, що на них чекає під час окупації України.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За інформацією слідства, мешканка села Верхня Писарівка активно висловлювала підтримку ідеї російського вторгнення.

Вона відкрито закликала своїх сусідів підтримувати дії іноземної держави. Висловлюючись перед місцевими жителями, вона висловлювала надію, що Російська Федерація поширить свій вплив не лише на Харківську область, а й на всю Україну.

"Дії цієї жінки були розкриті правоохоронними органами", — йдеться у повідомленні.

Колаборантка у Харкові
Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Червонозаводський райсуд Харкова заочно судитиме чотирьох колаборантів, які співпрацювали з російською армією під час окупації Харківської області. Вони працювали у лавах окупаційної поліції.

Харків
правосуддя
прокуратура
держзрада
окупанти
Колаборант
окупація
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Росія

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