В Харьковской области осудили коллаборанта, который занимался агитацией в поддержку РФ

Разоблачение коллаборантов в Харьковской области. Иллюстративное фото: Бабель

В Украине к десяти годам лишения свободы приговорили коллаборанта, который занимался установлением агитационных бордов в поддержку российских захватчиков во время оккупации Харьковской области. Отмечается, что после того, как армия РФ захватила область, он согласился стать руководителем отдела административно-хозяйственного обеспечения местной оккупационной администрации РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Известно, что он обустраивал бигборды с агитационными постерами в поддержку российских оккупантов и захватнической политики Кремля.

"Для этого фигурант выделял из коммунального автопарка громады подъемные вышки, грузовую технику и бульдозеры. Также он организовывал перевозку на территорию РФ частного имущества, которое рашисты намародерили в захваченных поселках района", — говорится в сообщении.

Также по указанию местного гауляйтера злоумышленник лично ездил по частным домам и агитировал людей переходить на сторону РФ.

За такое "сотрудничество" он обещал единовременно выплатить 10 тысяч российских рублей и хорошее отношение со стороны захватчиков.

Наказание для предателя

"Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда он пытался бежать на временно оккупированную территорию на востоке Украины в сентябре 2022 года. По данным следствия, злоумышленником является 26-летний житель поселка Шевченково, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддержал вооруженную агрессию против Украины", — добавили в сообщении.

Благодаря собранным уликам суд признал его виновным и назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения из Facebook СБУ

Напомним, ранее мы писали, что Червонозаводской райсуд Харькова будет заочно судить четырех коллаборантов, которые сотрудничали с российской армией во время оккупации Харьковской области. Они работали в рядах оккупационной полиции.