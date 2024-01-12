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На Харьковщине разоблачили поклонницу России, которая рассказывала людям про оккупацию Украины

12 января 2024 19:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Харьковщине разоблачили поклонницу России, которая рассказывала людям про оккупацию Украины
Разоблачение коллаборантки в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На территории Чугуевского района Харьковской области обнаружена женщина, подозреваемая в сотрудничестве с российским врагом. Ей 48 лет, и она рассказывала людям о том, что их ждет во время оккупации Украины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Согласно информации следствия, жительница деревни Верхняя Писаревка активно выражала поддержку идеи российского вторжения.

Она открыто призывала своих соседей поддерживать действия иностранного государства. Высказываясь перед местными жителями, она выражала надежду на то, что Российская Федерация распространит своё влияние не только на Харьковскую область, но и на всю Украину.

"Действия этой женщины были раскрыты правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Коллаборантка в Харькове
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Червонозаводской райсуд Харькова будет заочно судить четырех коллаборантов, которые сотрудничали с российской армией во время оккупации Харьковской области. Они работали в рядах оккупационной полиции.

Харьков
правосудие
прокуратура
госизмена
оккупанты
Коллаборант
оккупация
война в Украине
Россия

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