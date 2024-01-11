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У Харкові судитимуть колаборантів, які працювали на окупаційну поліцію

11 січня 2024 19:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Харкові судитимуть колаборантів, які працювали на окупаційну поліцію
Військовослужбовець військової поліції ЗС РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Червонозаводський райсуд Харкова заочно судитиме чотирьох колаборантів, які співпрацювали з російською армією протягом окупації Харківської області. Вони працювали в лавах окупаційної поліції. 

Про це йдеться у повідомленні від Харківської обласної прокуратури.

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Слідство встановило, що у липні минулого року 40-річний чоловік  став "командиром взводу патрульної служби" так званого окупаційного Куп'янського управління внутрішніх справ. Цей орган мав придушити протидію цивільних військовій окупації, насадження образу життя в Росії та каральні операції проти тих, хто не підтримав дії російських військових.

  • У Харкові судитимуть колаборантів, які працювали на окупаційну поліцію
    Один з підозрюваних. Джерело: Харківська обласна прокуратура
  • У Харкові судитимуть колаборантів, які працювали на окупаційну поліцію
    Один з підозрюваних. Джерело: Харківська обласна прокуратура
  • У Харкові судитимуть колаборантів, які працювали на окупаційну поліцію
    Один з підозрюваних. Джерело: Харківська обласна прокуратура
  • У Харкові судитимуть колаборантів, які працювали на окупаційну поліцію
    Один з підозрюваних. Джерело: Харківська обласна прокуратура
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До роботи чоловік залучив ще трьох співучасників. Його 30-річний знайомий перейшов у його взвод, ще двоє були водіями. Колаборанти полювали на учасників АТО, бійців ЗСУ, поліцейських, нацгвардійців та проукраїнських громадян. Крім того, вони вишукували у населення зброю, аби передати її російським солдатам, патрулювали місто та разом з окупантами чергували на блокпостах.

Всіх чотирьох звинувачують в організованій колабораційній діяльності та у порушенні законів та звичаїв війни. 

Нагадаємо, що раніше на Харківщині вже викрили ще двох колаборантів, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога та стали "правоохоронцями". Наразі фігуранти переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук. 

Також у Чугуєві відбувся суд над колишньою урядовицею мерії Вовчанська, яка співпрацювала з окупантами в період окупації міста. Суд призначив їй п'ять років позбавлення волі.

суд
Україна
Харківська область
Колаборант

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