На Харківщині викрили схему розкрадання коштів на ремонт у дитсадку

Співробітник прокуратури біля кабінету міського голови. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть групу злочинців на чолі з головою населеного пункту, яких обвинувачують у заволодінні коштами з держбюджету. Фігуранти використали проведення ремонтних робіт у дошкільному навчальному закладі для отримання коштів.

Про це повідомляє Х арківська обласна прокуратура.

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За даними прокуратури, схему ділки організували ще у 2021 році. Серед учасників схеми міський голова, директор фірми, яка виконувала ремонтні роботи у ДНЗ, та двоє її співробітників.

"Під час виконання робіт до звітної документації вносилися неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обсягів робіт. До документів навіть були внесені роботи, які фактично проводилися працівниками комунального підприємства міської ради", — зазначили в прокуратурі.

Фігуранти незаконно заволоділи 400 тис. грн з держбюджету та використали їх для власних потреб.

Наразі для зловмисників висунуто обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою. Ще одного фігуранта у справі оголошено в розшук.

Організаторам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на території Чугуївського району Харківської області виявлено жінку, підозрювану у співпраці з російським ворогом. Їй 48 років, і вона розповідала людям про те, що на них чекає під час окупації України.

Додамо, на Харківщині судитимуть групу шахраїв, які заробляли на фішингу. Загальна сума матеріальної шкоди, яку завдали потерпілим, становить понад 100 тисяч гривень.