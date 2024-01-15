На Харьковщине разоблачили схему хищения средств на ремонт в детсаду

Сотрудник прокуратуры возле кабинета городского головы. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить группу преступников во главе с главой населенного пункта, которых обвиняют в завладении средствами из госбюджета. Фигуранты использовали проведение ремонтных работ в дошкольном учебном заведении для получения средств.

Об этом сообщает Харковская областная прокуратура

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По данным прокуратуры, схему дельцы организовали еще в 2021 году. Среди участников схемы городской голова, директор фирмы, выполнявшей ремонтные работы в ДУЗ, и двое ее сотрудников.

"При выполнении работ в отчетную документацию вносились ложные данные о стоимости использованных строительных материалов и объемах работ. В документы даже были внесены работы, которые фактически проводились работниками коммунального предприятия городского совета", — указали в прокуратуре.

Фигуранты незаконно завладели 400 тыс. грн из госбюджета и использовали их для собственных нужд.

В настоящее время для злоумышленников выдвинут обвинительный акт по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и по факту служебного подлога, совершенного организованной группой. Еще один фигурант по делу объявлен в розыск.

Организаторам схемы грозит до 12 лет лишения свободы.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, на территории Чугуевского района Харьковской области обнаружена женщина, подозреваемая в сотрудничестве с российским врагом. Ей 48 лет, и она рассказывала людям о том, что их ждет во время оккупации Украины.

Добавим, в Харьковской области будут судить группу мошенников, которые зарабатывали на фишинге. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет более 100 тысяч гривен.