Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине разоблачили схему хищения средств на ремонт в детсаду arrow

На Харьковщине разоблачили схему хищения средств на ремонт в детсаду

15 января 2024 16:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине разоблачили схему хищения средств на ремонт в детсаду
Сотрудник прокуратуры возле кабинета городского головы. Фото: Харьковская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харьковской области будут судить группу преступников во главе с главой населенного пункта, которых обвиняют в завладении средствами из госбюджета. Фигуранты использовали проведение ремонтных работ в дошкольном учебном заведении для получения средств.

Об этом сообщает Харковская областная прокуратура

Читайте также:

Группа лиц в пригороде Харькова "нажилась" на ремонте детского сада

По данным прокуратуры, схему дельцы организовали еще в 2021 году. Среди участников схемы городской голова, директор фирмы, выполнявшей ремонтные работы в ДУЗ, и двое ее сотрудников.

"При выполнении работ в отчетную документацию вносились ложные данные о стоимости использованных строительных материалов и объемах работ. В документы даже были внесены работы, которые фактически проводились работниками коммунального предприятия городского совета", — указали в прокуратуре.

Фигуранты незаконно завладели 400 тыс. грн из госбюджета и использовали их для собственных нужд.

В настоящее время для злоумышленников выдвинут обвинительный акт по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и по факту служебного подлога, совершенного организованной группой. Еще один фигурант по делу объявлен в розыск.

Организаторам схемы грозит до 12 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, на территории Чугуевского района Харьковской области обнаружена женщина, подозреваемая в сотрудничестве с российским врагом. Ей 48 лет, и она рассказывала людям о том, что их ждет во время оккупации Украины.

Добавим, в Харьковской области будут судить группу мошенников, которые зарабатывали на фишинге. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет более 100 тысяч гривен.

госбюджет
ремонт
Украина
Харьковская область
прокуратура
преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме