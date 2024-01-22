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На Харківщині зрадник "зливав" дані про ЗСУ, які отримував від матері

22 січня 2024 14:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині зрадник "зливав" дані про ЗСУ, які отримував від матері
Чоловік в наручниках на тлі ґрат. Фото: Суд.Інфо
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині заочно судитимуть чоловіка, який передавав інформацію про ЗСУ у Чугуївському районі, а дані збирав через свою матір. Йому загрожує довічне ув'язнення. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Чим займався зрадник

Зазначається, що зрадником виявився 37-річний уродженець міста Вовчанськ на Харківщині. Встановлено, що чоловік передавав російським спецслужбам дані про переміщення ЗСУ у Чугуївському районі. Цю інформацію він отримував від своєї матері й товариша, які залишились жити у регіоні. 

"Під час розмов зрадник випитував інформацію, не приховуючи, що робить це для російських спецслужб та з метою якнайскорішого захоплення Харківського регіону. Співрозмовники у "бесідах" використовували діалекти та найменування обʼєктів у місті, які є зрозумілими для мешканців", — йдеться у повідомленні. 

Наразі зрадника оголосили у розшук. Він мешкає у Бєлгородській області РФ. Йому загрожує довічне ув'язнення. 

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Чоловік-зрадник. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Інформація про чоловіка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Харківській області прокурори відстояли в апеляційному суді вирок колаборанту, який передавав окупантам дані про учасників Антитерористичної операції. Йому залишили в силі вирок у вигляді шести років позбавлення волі.  

Раніше ми повідомляли, що служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.

війна
суд
Харків
правосуддя
Україна
Харківська область
держзрада
Колаборант

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