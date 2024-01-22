На Харківщині зрадник "зливав" дані про ЗСУ, які отримував від матері

Чоловік в наручниках на тлі ґрат. Фото: Суд.Інфо

На Харківщині заочно судитимуть чоловіка, який передавав інформацію про ЗСУ у Чугуївському районі, а дані збирав через свою матір. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Чим займався зрадник

Зазначається, що зрадником виявився 37-річний уродженець міста Вовчанськ на Харківщині. Встановлено, що чоловік передавав російським спецслужбам дані про переміщення ЗСУ у Чугуївському районі. Цю інформацію він отримував від своєї матері й товариша, які залишились жити у регіоні.

"Під час розмов зрадник випитував інформацію, не приховуючи, що робить це для російських спецслужб та з метою якнайскорішого захоплення Харківського регіону. Співрозмовники у "бесідах" використовували діалекти та найменування обʼєктів у місті, які є зрозумілими для мешканців", — йдеться у повідомленні.

Наразі зрадника оголосили у розшук. Він мешкає у Бєлгородській області РФ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Чоловік-зрадник. Фото: Харківська обласна прокуратура

Інформація про чоловіка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Харківській області прокурори відстояли в апеляційному суді вирок колаборанту, який передавав окупантам дані про учасників Антитерористичної операції. Йому залишили в силі вирок у вигляді шести років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.