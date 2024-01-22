На Харьковщине разоблачили предателя, который перешел на сторону РФ во время оккупации Купянска

Сотрудники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

В Харьковской области заочно сообщили о подозрении 47-летнему мужчине, который во время оккупации Купянска добровольно перешел на сторону оккупантов и занял "руководящую должность следственного отдела". В настоящее время он скрывается в РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Отмечается, что до войны мужчина занимал ведущую должность в "Центре пробации" в Купянске. Впрочем, во время оккупации города он добровольно перешел на сторону врага — написал заявление на имя главы оккупационной администрации, в котором попросил назначить его на должность "исполняющего обязанности начальника следственного отдела". Уже позже подозреваемый подписал договор о "сотрудничестве".

Так, будучи на "новой должности", предатель проводил осмотры места происшествия, составлял процессуальные документы, принимал процессуальные решения в соответствии с российским законодательством. Позже оккупанты его "переназначили" на другую должность, на которой он ежемесячно получал 80 тысяч рублей.

Пока, как известно, предатель скрывается в РФ. Следователи решают вопросы об объявлении его в розыск.

Муж-предатель. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Харьковской области будут заочно судить мужчину, который передавал информацию об ВСУ в Чугуевском районе, а данные собирал через свою мать. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве агента вражеской разведки. Мужчина наводил ракеты на больницы, в которых лечились военные.