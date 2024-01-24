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На Харьковщине разоблачили предателя, который во время оккупации давал интервью пропагандистам РФ

24 января 2024 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Харьковщине разоблачили предателя, который во время оккупации давал интервью пропагандистам РФ
Предатель, которого задержали в Харьковской области. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук, что в Купянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Чем занимался очередной коллаборант

Отмечается, что во время захвата российскими оккупантами громады он показывал трансляцию центральных каналов РФ на территории области. Для этого злоумышленник незаконно пользовался частотами украинского цифрового эфирного телевидения.

задержание коллаборанта
Предатель, которого задержали в Харьковской области. Фото: СБУ

"За такую "услугу" захватчики устроили своего приспешника в местную оккупационную администрацию РФ, где он получал "зарплату" в российских рублях. Кроме того, в июне 2022 года коллаборационист дал интервью вражеской пропагандистке Марьяне Наумовой, которое вышло в эфире кремлевского "первого канала"", — добавили в сообщении.

Во время интервью мужчина одобрял оккупацию РФ и надеялся, что в Харьковской области откроют магазины с "российскими ценами".

Кроме того, он участвовал в постановочном сюжете российского телевидения о "оказании" местным жителям "гумантирной помощи" из России.

Разоблачение злоумышленника

"После освобождения региона сторонник рашизма пытался "пересидеть" в собственной квартире, подрабатывая ремонтом бытовой техники. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", — добавили в сообщении.

Поэтому благодаря собранным доказательствам правоохранители сообщили ему о подозрении по двум статьям, а именно в коллаборационной деятельности и "оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников".

В настоящее время идет расследование. Предателю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области разоблачили коллаборанта, который занял руководящий пост в оккупационной администрации во время захвата Купянского района. Сейчас он скрывается от следствия.

Харьковская область
Коллаборант
телевидение
оккупация
люди
война в Украине
Россия

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