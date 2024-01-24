На Харьковщине разоблачили предателя, который во время оккупации давал интервью пропагандистам РФ

Предатель, которого задержали в Харьковской области. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук, что в Купянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что во время захвата российскими оккупантами громады он показывал трансляцию центральных каналов РФ на территории области. Для этого злоумышленник незаконно пользовался частотами украинского цифрового эфирного телевидения.

Предатель, которого задержали в Харьковской области. Фото: СБУ

"За такую "услугу" захватчики устроили своего приспешника в местную оккупационную администрацию РФ, где он получал "зарплату" в российских рублях. Кроме того, в июне 2022 года коллаборационист дал интервью вражеской пропагандистке Марьяне Наумовой, которое вышло в эфире кремлевского "первого канала"", — добавили в сообщении.

Во время интервью мужчина одобрял оккупацию РФ и надеялся, что в Харьковской области откроют магазины с "российскими ценами".

Кроме того, он участвовал в постановочном сюжете российского телевидения о "оказании" местным жителям "гумантирной помощи" из России.

Разоблачение злоумышленника

"После освобождения региона сторонник рашизма пытался "пересидеть" в собственной квартире, подрабатывая ремонтом бытовой техники. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", — добавили в сообщении.

Поэтому благодаря собранным доказательствам правоохранители сообщили ему о подозрении по двум статьям, а именно в коллаборационной деятельности и "оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников".

В настоящее время идет расследование. Предателю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области разоблачили коллаборанта, который занял руководящий пост в оккупационной администрации во время захвата Купянского района. Сейчас он скрывается от следствия.