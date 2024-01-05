На Харківщині викрили зрадників, які стали "правоохоронцями" при окупантах

Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ

На Харківщині викрили ще двох колаборантів, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога та стали "правоохоронцями". Наразі фігуранти переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Повідомляється, що підозрюваними виявилися 22-річна дівчина та 49-річний чоловік.

Так, мешканка села Шипувате Великобурлуцької селищної ради погодилася на пропозицію окупантів та обійняла посаду "слідчого". Вона виїжджала на місця подій та проводила попереднє слідство у кримінальних справах, що перебували у провадженні окупаційного правоохоронного органу.

Другий підозрюваний — житель міста Куп’янськ. Він, перейшовши на бік окупантів, став "помічником начальника чергової частини". До його обов'язків входили: патрулювання та несення служби на блокпостах ЗС РФ, прийняття і оформлення звернень, а також затримання і конвоювання незаконно затриманих громадян до окупаційного правоохоронного органу.

Фігуранти виконували свої обов'язки до вересня 2022 року, поки ЗСУ не деокупували регіон.

Підозрювані "ховаються" від слідства

Наразі фігуранти переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук. Їм також повідомили про підозру.

Підозрюваний чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура

Підозрювана дівчина. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці заочно повідомили про підозру шістьом колаборантам, які співпрацювали з окупантами. Зазначається, що вони добровільно працевлаштувалися до "Временной гражданской администрации Купянского района Харковской области".

Також на Харківщині судитимуть групу шахраїв, які заробляли на фішингу. Загальна сума матеріальної шкоди, яку завдали потерпілим, становить понад 100 тисяч гривень.