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На Харьковщине разоблачили предателей, которые стали "правоохранителями" при оккупантах

5 января 2024 12:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине разоблачили предателей, которые стали "правоохранителями" при оккупантах
Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковской области разоблачили еще двух коллаборантов, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и стали "правоохранителями". Пока фигуранты скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Чем занимались коллаборанты

Сообщается, что подозреваемыми оказались 22-летняя девушка и 49-летний мужчина.

Так, жительница села Шиповатое Великобурлукского поселкового совета согласилась на предложение оккупантов и заняла должность "следователя". Она выезжала на места происшествия и проводила предварительное следствие по уголовным делам, находившимся в производстве оккупационного правоохранительного органа.

Второй подозреваемый — житель города Купянск. Он, перейдя на сторону оккупантов, стал "помощником начальника дежурной части". В его обязанности входили: патрулирование и несение службы на блокпостах ВС РФ, принятие и оформление обращений, а также задержание и конвоирование незаконно задержанных граждан в оккупационный правоохранительный орган.

Фигуранты выполняли свои обязанности до сентября 2022 года, пока ВСУ не деоккупировали регион.

Подозреваемые "прячутся" от следствия

Пока фигуранты скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении их в розыск. Им также сообщили о подозрении.

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Подозреваемый мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Подозреваемая девушка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении шестерым коллаборантам, которые сотрудничали с оккупантами. Отмечается, что они добровольно трудоустроились во "Временную гражданскую администрацию Купянского района Харьковской области".

Также в Харьковской области будут судить группу мошенников, которые зарабатывали на фишинге. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет более 100 тысяч гривен.

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