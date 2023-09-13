На Харківщині викрито колаборанта, який відповідав за комунальних послуг при окупантах

Чоловічі руки в кайданках. Ілюстративне фото: pxhere.com

Під час окупації смт Великий Бурлук 58-річний чоловік виконував функції та завдання з комунальних питань. Прокуратура заочно повідомила про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Дізнанням встановлено, що під час вторгнення збройних сил РФ на територію смт Великий Бурлук Куп’янського району місцевий мешканець добровільно став співпрацювати з окупантами. Чоловік обійняв посаду "и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района" при окупаційній адміністрації.

"Колаборант займався вирішенням комунальних питань, зокрема забезпечував вивезення побутових відходів, обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж", — розповідають правоохоронці.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Фото підозрюваного в колабораційній діяльності. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці викрили "освітянку", яка під час окупації села Оскіл Ізюмського району добровільно стала "в.о. директора" у ліцеї. 34-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Також ми писали про те, що мешканець міста Лозова на Харківщині репостив дописи, що підтримували Російську Федерацію, включаючи звинувачення в нападах на населені пункти з боку української армії та інші кремлівські наративи.