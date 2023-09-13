На Харківщині викрито колаборанта, який відповідав за комунальних послуг при окупантах

На Харківщині викрито колаборанта, який відповідав за комунальні послуги при окупантах
Під час окупації смт Великий Бурлук 58-річний чоловік виконував функції та завдання з комунальних питань. Прокуратура заочно повідомила про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Матеріали справи
Дізнанням встановлено, що під час вторгнення збройних сил РФ на територію смт Великий Бурлук Куп’янського району місцевий мешканець добровільно став співпрацювати з окупантами. Чоловік обійняв посаду "и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района" при окупаційній адміністрації.
"Колаборант займався вирішенням комунальних питань, зокрема забезпечував вивезення побутових відходів, обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж", — розповідають правоохоронці.
Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці викрили "освітянку", яка під час окупації села Оскіл Ізюмського району добровільно стала "в.о. директора" у ліцеї. 34-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності.
Також ми писали про те, що мешканець міста Лозова на Харківщині репостив дописи, що підтримували Російську Федерацію, включаючи звинувачення в нападах на населені пункти з боку української армії та інші кремлівські наративи.