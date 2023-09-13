На Харьковщине разоблачен коллаборант, отвечавший за коммунальные услуги при оккупантах

В Харьковской области разоблачен коллаборант, отвечавший за коммунальные услуги при оккупантах
Во время оккупации пгт Большой Бурлук 58-летний мужчина выполнял функции и задачи по коммунальным вопросам. Прокуратура заочно сообщила о подозрении мужчине по факту коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Материалы дела
Следствием установлено, что во время вторжения вооруженных сил России на территорию пгт Большой Бурлук Купянского района местный житель добровольно стал сотрудничать с оккупантами. Мужчина занял должность "и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района" при оккупационной администрации.
"Коллаборант занимался решением коммунальных вопросов, в частности, обеспечивал вывоз бытовых отходов обслуживание систем водоснабжения и канализационных сетей", — рассказывают правоохранители.
Подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.
Напомним, что в Харьковской области правоохранители разоблачили "работницу просвещения", которая во время оккупации села Оскол Изюмского района добровольно стала "и.о. директора" в лицее. 34-летней женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.
Также мы писали о том, что житель города Лозовая Харьковской области репостил сообщения, поддерживавшие Российскую Федерацию, включая обвинения в нападениях на населенные пункты со стороны украинской армии и другие кремлевские нарративы.