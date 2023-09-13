На Харьковщине разоблачен коллаборант, отвечавший за коммунальные услуги при оккупантах

Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: pxhere.com

Во время оккупации пгт Большой Бурлук 58-летний мужчина выполнял функции и задачи по коммунальным вопросам. Прокуратура заочно сообщила о подозрении мужчине по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

Следствием установлено, что во время вторжения вооруженных сил России на территорию пгт Большой Бурлук Купянского района местный житель добровольно стал сотрудничать с оккупантами. Мужчина занял должность "и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района" при оккупационной администрации.

"Коллаборант занимался решением коммунальных вопросов, в частности, обеспечивал вывоз бытовых отходов обслуживание систем водоснабжения и канализационных сетей", — рассказывают правоохранители.

Подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Фото подозреваемого в коллаборационной деятельности. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Напомним, что в Харьковской области правоохранители разоблачили "работницу просвещения", которая во время оккупации села Оскол Изюмского района добровольно стала "и.о. директора" в лицее. 34-летней женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Также мы писали о том, что житель города Лозовая Харьковской области репостил сообщения, поддерживавшие Российскую Федерацию, включая обвинения в нападениях на населенные пункты со стороны украинской армии и другие кремлевские нарративы.